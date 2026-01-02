تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فنان يفكر بالترشّح في بيروت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1462646-639029360626434235.png
Doc-P-1462646-639029360626434235.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لفت مصدر انتخابي يُعنى بالشؤون الأرمنية إلى أنّ الفنان والموسيقي غي مانوكيان "مقتنع بالترشّح للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى عن أحد المقاعد الأرمنية الأرثوذكسية".
وشدّد المصدر "على قدرة مانوكيان على خوض المعركة كمستقل على إحدى اللوائح السيادية، وسيتكفّل شخصياً بعمله الخاص ومن خلال برنامجه على حصد عدد كبير من الأصوات التفضيلية".
المصدر عدّد نقاط قوة مانوكيان: أولاً، مقبول جداً داخل الطائفة الأرمنية، ليس لديه إشكالات مع الأحزاب الأرمنية، اسمه مرغوب داخل الشرائح الشبابية الأرمنية، لديه علاقات في ميادين الفن والرياضة، وخاصةً كرة السلة وأنديتها، كما أنّه صديق لعدد من رؤساء الأحزاب ويرغب السياسة". 
لكلّ هذه الاعتبارات، ختم المصدر بالقول بأنّ مانوكيان مرشّح أكثر من جدّي وقوي". 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا تفكر في تمديد تجميد أصول روسيا بقيمة 200 مليار يورو حتى 2027
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: افكر في ايمانكم المتجذر في عائلاتكم
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": ألمانيا وفرنسا تفكران بإلغاء خطط لبناء طائرة مقاتلة بشكل مشترك
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

غي مانوكيان

الأرثوذكسية

دائرة بيروت

الطائف

الرياض

رياض

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-01-02
Lebanon24
06:50 | 2026-01-02
Lebanon24
06:29 | 2026-01-02
Lebanon24
06:22 | 2026-01-02
Lebanon24
06:21 | 2026-01-02
Lebanon24
05:50 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24