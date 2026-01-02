تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فنان يفكر بالترشّح في بيروت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-01-2026
|
01:30
لفت مصدر انتخابي يُعنى بالشؤون الأرمنية إلى أنّ الفنان والموسيقي
غي مانوكيان
"مقتنع بالترشّح للانتخابات النيابية في
دائرة بيروت
الأولى عن أحد المقاعد الأرمنية
الأرثوذكسية
".
وشدّد المصدر "على قدرة مانوكيان على خوض المعركة كمستقل على إحدى اللوائح السيادية، وسيتكفّل شخصياً بعمله الخاص ومن خلال برنامجه على حصد عدد كبير من الأصوات التفضيلية".
المصدر عدّد نقاط قوة مانوكيان: أولاً، مقبول جداً داخل الطائفة الأرمنية، ليس لديه إشكالات مع الأحزاب الأرمنية، اسمه مرغوب داخل الشرائح الشبابية الأرمنية، لديه علاقات في ميادين الفن والرياضة، وخاصةً كرة السلة وأنديتها، كما أنّه صديق لعدد من رؤساء الأحزاب ويرغب السياسة".
لكلّ هذه الاعتبارات، ختم المصدر بالقول بأنّ مانوكيان مرشّح أكثر من جدّي وقوي".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
غي مانوكيان
الأرثوذكسية
دائرة بيروت
الطائف
الرياض
رياض
الري
