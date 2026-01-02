فنان يفكر بالترشّح في بيروت



لفت مصدر انتخابي يُعنى بالشؤون الأرمنية إلى أنّ الفنان والموسيقي "مقتنع بالترشّح للانتخابات النيابية في الأولى عن أحد المقاعد الأرمنية ".

وشدّد المصدر "على قدرة مانوكيان على خوض المعركة كمستقل على إحدى اللوائح السيادية، وسيتكفّل شخصياً بعمله الخاص ومن خلال برنامجه على حصد عدد كبير من الأصوات التفضيلية".

المصدر عدّد نقاط قوة مانوكيان: أولاً، مقبول جداً داخل الطائفة الأرمنية، ليس لديه إشكالات مع الأحزاب الأرمنية، اسمه مرغوب داخل الشرائح الشبابية الأرمنية، لديه علاقات في ميادين الفن والرياضة، وخاصةً كرة السلة وأنديتها، كما أنّه صديق لعدد من رؤساء الأحزاب ويرغب السياسة".

لكلّ هذه الاعتبارات، ختم المصدر بالقول بأنّ مانوكيان مرشّح أكثر من جدّي وقوي".





