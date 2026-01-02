تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق

Lebanon 24
02-01-2026 | 01:32
كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري على منصة "إكس":
 
"ما يتم تداوله في الاعلام وبين الناس عن تحركات انصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق. لا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية ان تتحقق من صحته وتتخذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها. ويترتب عليها، وعلينا جميعا ان ندرء مخاطر القيام باي اعمال تسيء الى وحدة سوريا او تهدد امنها واستقرارها، في لبنان او انطلاقا منه. كما يدعونا ذلك الى المزيد من التعاون مع السلطات السورية على اساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".
نائب رئيس الحكومة

طارق متري

نائب رئيس

اللبنانية

السورية

سوريا

سورية

