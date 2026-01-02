متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق

كتب على منصة "إكس":

"ما يتم تداوله في الاعلام وبين الناس عن تحركات انصار النظام السوري السابق في يدعو الى القلق. لا بد للأجهزة الأمنية ان تتحقق من صحته وتتخذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها. ويترتب عليها، وعلينا جميعا ان ندرء مخاطر القيام باي اعمال تسيء الى وحدة او تهدد امنها واستقرارها، في لبنان او انطلاقا منه. كما يدعونا ذلك الى المزيد من التعاون مع السلطات على اساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".