في أول جدول للمحروقات في العام 2026... اليكم الاسعار

تراجع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 23 الف ليرة والمازوت 14 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1.320.000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 1.359.000 ليرة لبنانية

المازوت: 1.237.000 ليرة لبنانية

الغاز: 1.188.000 ليرة لبنانية



