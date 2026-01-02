في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء

أوضح النائب أن حضوره أمام مدعي عام التمييز القاضي جمال بصفة شاهد في قضية "الأمير المزعوم" يأتي احترامًا للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون.



ونفى ما يُتداول من معلومات وصفها بالمغلوطة، مؤكدًا عدم وجود أي دور أو تأثير لأي جهة في تسمية الرئيس ، وأن هذا الخيار جاء عن قناعة سياسية وبعد التشاور مع الكتل المعنية.



وشدد على أن العلاقة مع تتم عبر القنوات الرسمية فقط، معربًا عن ثقته بالقضاء اللبناني، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيق وعدم استباقها، ومؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية.

