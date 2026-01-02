ضو: تحويل لبنان منصة لأعمال عسكرية مرفوض وخطير

كتب النائب على منصة "أكس": "تحويل إلى منصة لأعمال عسكرية لمهاجمة دول الجوار أمر مرفوض وبالغ الخطورة. وكما رفضنا جبهة الإسناد، يجب التعامل بجدية مع ملف فلول نظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحويل لبنان منطلقا لأعمالهم".

