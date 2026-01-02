البطريرك الراعي إلى روما الأحد المقبل

يتوجه البطريرك صباح الأحد المقبل في ٤ كانون الثاني، الى روما للمشاركة في اجتماع الكرادلة من مختلف دول العالم مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر والبحث في عدد من المواضيع الكنسية التي تدعم عمل الكنيسة الجامعة، على ان يعود مساء الاحد في ١١ الجاري.

وكان استقبل اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المستشار الثقافي محمد رضا مرتضوي، الوزيرين السابقين جهاد ازعور وبسام المولوي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفاعليات سياسية واجتماعية وعسكرية ووفودا رسمية وشعبية، في اطار زيارات التهنئة بالأعياد