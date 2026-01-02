البزري استقبل وفد جمعية "أعمالنا" واطّلع على نشاطاتها

استقبل النائب الدكتور وفدًا من جمعية "أعمالنا" برئاسة القنصل الدكتور ، حيث جرى خلال اللقاء عرض لأبرز النشاطات الاجتماعية والثقافية والخيرية التي تنفذها الجمعية في المدينة.



ونوه خلال اللقاء ب "الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجمعية"، مثنيًا على "جهود المجتمع الأهلي وما يتميّز به من روح تضامن وتكافل، لا سيما في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

