تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
0
o
بشري
5
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تعرّض جنودها لإطلاق نار.. بيان لليونيفيل وهذه تفاصيله
Lebanon 24
02-01-2026
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في
لبنان
"اليونيفيل"، البيان الآتي: "أفاد جنود حفظ السلام عن تعرّضهم في وقت سابق
من اليوم
لإطلاق خمسة عشر طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".
تابع البيان: "وبعد أقل من عشرين دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها عن تعرّضهم لإطلاق نحو مئة طلقة من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً.ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات".
أضاف البيان: "وقد رجّح جنود حفظ السلام أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع
الإسرائيلي
جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها".
ختم البيان: "وكانت اليونيفيل قد أبلغت
جيش الدفاع الإسرائيلي
مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.وتقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة. إن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار
مجلس الأمن الدولي
1701. ونكرر دعوتنا لجيش الدفاع الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"انتهاك خطير".. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
"انتهاك خطير".. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
03/01/2026 02:38:01
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على جندي منتحراً في منزله بعد تعرضه لصدمة ما بعد الحرب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على جندي منتحراً في منزله بعد تعرضه لصدمة ما بعد الحرب
03/01/2026 02:38:01
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تبلغ عن تعرضها لإطلاق نار غرب اليمن
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تبلغ عن تعرضها لإطلاق نار غرب اليمن
03/01/2026 02:38:01
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نار على فلسطيني طعن جندية قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نار على فلسطيني طعن جندية قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
03/01/2026 02:38:01
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الدفاع الإسرائيلي
مجلس الأمن الدولي
الأمن الدولي
مجلس الأمن
الإسرائيلي
من اليوم
إسرائيل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحصين أكثر من 34 ألف بقرة ضمن الحملة الوطنية ضد الحمى القلاعية
Lebanon 24
تحصين أكثر من 34 ألف بقرة ضمن الحملة الوطنية ضد الحمى القلاعية
16:36 | 2026-01-02
02/01/2026 04:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات جوية وتوغلات.. إسرائيل تبحث توسيع العمليات على لبنان
Lebanon 24
ضربات جوية وتوغلات.. إسرائيل تبحث توسيع العمليات على لبنان
16:18 | 2026-01-02
02/01/2026 04:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
16:08 | 2026-01-02
02/01/2026 04:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
Lebanon 24
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
16:06 | 2026-01-02
02/01/2026 04:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:50 | 2026-01-02
02/01/2026 03:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:54 | 2026-01-02
02/01/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
11:19 | 2026-01-02
02/01/2026 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
05:50 | 2026-01-02
02/01/2026 05:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:36 | 2026-01-02
تحصين أكثر من 34 ألف بقرة ضمن الحملة الوطنية ضد الحمى القلاعية
16:18 | 2026-01-02
ضربات جوية وتوغلات.. إسرائيل تبحث توسيع العمليات على لبنان
16:08 | 2026-01-02
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
16:06 | 2026-01-02
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
15:50 | 2026-01-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:28 | 2026-01-02
حمادة: لبنان مهدد وجوديًا والمقاومة خط الدفاع الأخير
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 02:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24