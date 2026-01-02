تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تعرّض جنودها لإطلاق نار.. بيان لليونيفيل وهذه تفاصيله

Lebanon 24
02-01-2026 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1462955-639029807184470633.jpg
Doc-P-1462955-639029807184470633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي: "أفاد جنود حفظ السلام عن تعرّضهم في وقت سابق من اليوم لإطلاق خمسة عشر طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".


تابع البيان: "وبعد أقل من عشرين دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها عن تعرّضهم لإطلاق نحو مئة طلقة من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً.ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات". 


أضاف البيان: "وقد رجّح جنود حفظ السلام أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها". 


ختم البيان: "وكانت اليونيفيل قد أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.وتقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة. إن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ونكرر دعوتنا لجيش الدفاع الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"انتهاك خطير".. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على جندي منتحراً في منزله بعد تعرضه لصدمة ما بعد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تبلغ عن تعرضها لإطلاق نار غرب اليمن
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نار على فلسطيني طعن جندية قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24

جيش الدفاع الإسرائيلي

مجلس الأمن الدولي

الأمن الدولي

مجلس الأمن

الإسرائيلي

من اليوم

إسرائيل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
16:06 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24