عن قانوني الفجوة المالية والانتخاب.. هذا ما قاله آلان عون

اعتبر النائب أن قانوني المالية والانتخاب يمكن وضعهما نظريًا على جدول أعمال المقبلة، مشددًا على أن إقرارهما في اللجان النيابية شرط أساسي لذلك.



وأشار في حديث للـ" " إلى أن الأكثرية الوزارية التي صوّتت لقانون الفجوة المالية لا تملك أكثرية نيابية، ما يعني أن القانون لن يمر بصيغته الحالية.



وأضاف الى أن الهدف من مناقشة هذه القوانين ليس التجاذب أو لعبة "Ping-Pong" بين الحكومة والبرلمان، بل إقرار القانون الأمثل، مؤكّدًا أن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في تعديل القانون أو إعادته للحكومة وفق الأكثرية النيابية.

