مرقص: الاعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة

أوضح أن من المفترض أن يعلن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة المقررة في 8 الحالي، مؤكّدًا عبر أن مصلحة تكمن في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

وأشار إلى أن الجيش يواجه تحديات كثيرة والدعم المقدم له شحيح جدًا، وعلى الرغم من ذلك، فهو يؤدي واجبه بشكل كامل.

كما أفاد مرقص بوجود مخيمات تم إغلاقها عسكريًا.

ولفت إلى أن هاجس عون هو إبعاد شبح الحرب، وهو أمر يثني عليه ويعتبره مهمًا.

وأبدى مرقص عدم رضاه عن قانون المالية، مشيرًا إلى أن ينتظر من تقديم الدعم والتأييد للخطوات التي تتخذها الحكومة.

وقال: من الإيجابيات في قانون الفجوة المالية وجود تعريف واضح لها، وعدم تقييد حسابات الـFresh، وضمان الودائع حتى 100,000 دولار، مع استثناء كبار المصرفيين من هذا الضمان.

وشدد على أن عدم القيام بالخطوات الإصلاحية يعني أن البلاد لن تسير في الاتجاه الصحيح.