لبنان

مرقص: الاعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة

Lebanon 24
02-01-2026 | 14:49
أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن قائد الجيش من المفترض أن يعلن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة المقررة في 8 الحالي، مؤكّدًا عبر lbci أن مصلحة الدولة اللبنانية تكمن في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
 
وأشار مرقص إلى أن الجيش يواجه تحديات كثيرة والدعم المقدم له شحيح جدًا، وعلى الرغم من ذلك، فهو يؤدي واجبه بشكل كامل.
 
كما أفاد مرقص بوجود مخيمات تم إغلاقها عسكريًا.
 
ولفت إلى أن هاجس الرئيس جوزيف عون هو إبعاد شبح الحرب، وهو أمر يثني عليه ويعتبره مهمًا.
 
وأبدى مرقص عدم رضاه عن قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى أن لبنان ينتظر من المجتمع الدولي تقديم الدعم والتأييد للخطوات التي تتخذها الحكومة.
 
وقال: من الإيجابيات في قانون الفجوة المالية وجود تعريف واضح لها، وعدم تقييد حسابات الـFresh، وضمان الودائع حتى 100,000 دولار، مع استثناء كبار المصرفيين من هذا الضمان.
 
وشدد على أن عدم القيام بالخطوات الإصلاحية يعني أن البلاد لن تسير في الاتجاه الصحيح.
الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

وزير الإعلام

الرئيس جوزيف

مصلحة الدولة

قائد الجيش

جوزيف عون

اللبنانية

Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
16:06 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
