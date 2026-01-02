تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحصين أكثر من 34 ألف بقرة ضمن الحملة الوطنية ضد الحمى القلاعية

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:36
Doc-P-1463022-639029942235812912.jpg
Doc-P-1463022-639029942235812912.jpg photos 0
أعلنت وزارة الزراعة أنها تواصل تنفيذ الحملة الوطنية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، والتي انطلقت بتاريخ 20 كانون الأول 2025، في إطار خطتها الوقائية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.

وأفاد التقرير الصادر عن الوزارة في اليوم الرابع عشر من الحملة (2 كانون الثاني 2026)، بأن فرق التحصين البيطرية المنتشرة في مختلف المحافظات اللبنانية واصلت عملها الميداني بوتيرة منتظمة، رغم التحديات اللوجستية والمناخية.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ المجموع التراكمي حتى اليوم:

3304 مزارع تمّت زيارتها،

34,171 رأس بقر تم تحصينها على امتداد الأراضي اللبنانية.

التوزيع المناطقي للأعمال المنفذة

وسجّلت الحملة النتائج الآتية بحسب المحافظات:

بعلبكالهرمل:

تحصين 532 رأس بقر خلال اليوم، ضمن 20 مزرعة، ليرتفع المجموع التراكمي إلى 9199 رأس بقر في 624 مزرعة.

عكار:

تحصين 460 رأس بقر في 102 مزرعة، والمجموع التراكمي بلغ 4695 رأس بقر موزعة على 1008 مزارع.

الجنوب:

تحصين 48 رأس بقر في 7 مزارع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2746 رأسًا في 250 مزرعة.

جبل لبنان:

تحصين 75 رأس بقر ضمن 3 مزارع، والمجموع التراكمي 5589 رأس بقر في 370 مزرعة.

الشمال:

تحصين 31 رأس بقر في 11 مزرعة، ليصل الإجمالي إلى 1491 رأس بقر في 176 مزرعة.

النبطية:

تحصين 27 رأس بقر في مزرعة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 3670 رأس بقر ضمن 486 مزرعة.

في المقابل، لم تُسجّل أعمال تحصين جديدة خلال هذا اليوم في محافظة البقاع، حيث بلغ العدد التراكمي فيها 6781 رأس بقر ضمن 390 مزرعة.

التزام واستمرارية

وأكدت وزارة الزراعة أن الحملة مستمرة وفق الخطة الموضوعة، وبالتعاون مع البلديات والاتحادات الزراعية والمربين، مشددة على أهمية التزام المزارعين بإجراءات التحصين والإبلاغ عن أي أعراض مرضية مشتبه بها، حفاظًا على سلامة القطيع الوطني.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوقاية الصحية الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي والاستقرار الاقتصادي للمزارعين.

الحملة الوطنية

الرابع عشر

جبل لبنان

اللبنانية

النبطية

البقاع

الهرمل

