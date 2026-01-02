تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه في اللجان النيابية

Lebanon 24
02-01-2026 | 22:20
مع عودة الحركة السياسية الى الساحة المحلية، تتصدر مسألة الانتخابات النيابية الواجهة، لجهة الخطوات العملية واللوجستية، إذا ما استقر الرأي على اجرائها انطلاقاً من القانون المعمول به حالياً .
 ونقلت «اللواء» عن مصادر نيابية ان مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب وصل الى لجنة الشؤون الخارجية النيابية قبل شهر، وعكفت فوراً على دراسته وكان آخر اجتماع قبل نحو اسبوعين، لكنها لم تتوصل الى قرار بشأنه.   

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـ «اللواء»: ان اللجنة ناقشت المشروع بحضور وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجّي لكن لم نتوصل الى توافق، وكان يُفترض بالوزيرين وضع تقرير عن آلية تنفيذ التعديلات في مشروع القانون ورفعه الى اللجنة لنتخذ القرار، حول تعديل نص المادة 123 من القانون المشار إليه والمراسيم التطبيقية الخاصة بها وحول توزيع النواب في الاغتراب طائفياً على القارات وامور اخرى بينها عدم معرفة اسباب الحكومة لعدم تطبيق القانون الحالي النافذ كما قال بعض النواب لكن لم يصلنا التقرير، فقررت اللجنة إحالة المشروع الى  لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسه واتخاذ القرار كونها اللجنة المختصة.
 
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد : حتى الان لم نطلع على مشروع القانون بسبب انشغالنا بدرس مشروع قانون موازنة العام 2026 في لجنة المال النيابية، وإن شاء الله سأدعو الاسبوع المقبل اعضاء اللجنة الى الاجتماع لبدء البحث بالمشروع ونبني على الشيء مقتضاه.
 
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات
جنبلاط: قد تُؤجَل الإنتخابات النيابيّة إلى تموز والمهمّ أن يتّفقوا على قانون إنتخاب
لجنة حقوق المستأجرين للأماكن غير السكنية في زحلة: لتعديل القانون
قانون الانتخاب الى اللجان والحسم مطلع العام
لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

اللجنة المختصة

اللجنة النائب

احمد الحجار

لجنة الدفاع

لجنة الشؤون

فادي علامة

