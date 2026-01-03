للمرة الأولى… حجز تذاكر التزلّج أونلاين في لبنان

في خطوة تُعدّ سابقة في قطاع السياحة الشتوية، أطلق منتجع مزار كفردبيان خدمة حجز تذاكر التزلّج عبر الإنترنت، ما يتيح للزوار شراء بطاقاتهم مسبقًا من دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير.



وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تجربة الروّاد، وتوفير الوقت والازدحام، حيث يحصل كل زائر على تذكرة مرفقة برمز QR Code يمكن استلامها بسهولة من أو صناديق الاستلام المعتمدة.



وتُعتبر نقلة نوعية في إدارة المواسم الشتوية في ، ومؤشرًا على توجه حديث نحو الرقمنة وتحسين ، بما يواكب المعايير المعتمدة في أبرز المنتجعات العالمية.

