لبنان

للمرة الأولى… حجز تذاكر التزلّج أونلاين في لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-01-2026 | 02:15
في خطوة تُعدّ سابقة في قطاع السياحة الشتوية، أطلق منتجع مزار كفردبيان خدمة حجز تذاكر التزلّج عبر الإنترنت، ما يتيح للزوار شراء بطاقاتهم مسبقًا من دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تجربة الروّاد، وتوفير الوقت والازدحام، حيث يحصل كل زائر على تذكرة مرفقة برمز QR Code يمكن استلامها بسهولة من نقاط البيع أو صناديق الاستلام المعتمدة.

وتُعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في إدارة المواسم الشتوية في لبنان، ومؤشرًا على توجه حديث نحو الرقمنة وتحسين الخدمات السياحية، بما يواكب المعايير المعتمدة في أبرز المنتجعات العالمية.
 
 
 

المصدر: لبنان 24
