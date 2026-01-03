حمدان: حق المتضرّرين بالإعمار واجب الدولة

اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان أنّ المنطقة تعيش "على صفيح ساخن" بفعل صراعات داخلية وعدوانية تمتد من واليمن إلى غزة ولبنان، محمّلاً ما وصفه بـ"العدو " مسؤولية استثمار الانقسامات وتغذية النزاعات، ومحذّراً من "أطماع توسعية" قال إن شواهدها باتت واضحة.

وفي كلمة خلال إحياء أسبوع فقيه في زفتا، انتقد حمدان من يبرّر الاعتداءات على السيادة ويلوم ، مؤكداً أن “تخرق يومياً” القرار 1701.

وشدد على أن وتعويض المتضررين "مسألة بديهية" ومسؤولية الدولة، معتبراً أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لحفظ حقوق المتضررين. كما دعا إلى الحوار كمدخل لخلاص ، متمسكاً بمعادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، قبل أن يقدّم التعازي باسم والحركة.