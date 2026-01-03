تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

استراحة جوية لأيام.. ولكن استعدوا سلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:17
أفادت صفحة Lebanese daily weather ان منخفضات جوية ستضرب لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بعد 9 كانون الثاني. 

من جهتها، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة النهارية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويستمر خلال أيام الاسبوع المقبل. 

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة النهارية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ١١٠٠متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الأحد:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة ، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال ١٢٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الإثنين:  
قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية فتقارب ال ٦٠كم/س.ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال ١٤٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل

الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية..ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال ١٥٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.






 
 

 
 
