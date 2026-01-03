يوم صحي في مخيمات صيدا

نظمت "الهيئة الصحية الإسلامية" في " "، بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة ، لمناسبة "الذكرى السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الحاج سليماني ودعما للشعب الفلسطيني"، شملت - مستشفى ومخيم المية ومية في مضافة آل كعوش، واستهدف النشاط 255 مريضا في اختصاصات الصحة العامة والأطفال أخضعوا للمعاينة الطبية فيما تم توزيع 714 وحدة دواء على 255 مريضا. أما مجموع الذين استفادوا من التثقيف الصحي فبلغوا 21 شخصا.



وشارك في هذه الحملة 6 أطباء 27 ممرضة وممرضا من جهاز التطوع و10 إداريين، حركة " الله" وكوادر لجان العمل في المخيمات ومديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.



وخلال النشاط تم تنظيم عدة أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال المرضى كما اختتم النشاط بزيارات معاينة طبية لعدد قليل من المرضى في منازلهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)

