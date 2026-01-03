تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

يوم صحي في مخيمات صيدا

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:37
نظمت "الهيئة الصحية الإسلامية" في "حزب الله"، بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا، لمناسبة "الذكرى السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الحاج قاسم سليماني ودعما للشعب الفلسطيني"، شملت مخيم عين الحلوة - مستشفى القدس ومخيم المية ومية في مضافة آل كعوش، واستهدف النشاط 255 مريضا في اختصاصات الصحة العامة والأطفال أخضعوا للمعاينة الطبية فيما تم توزيع 714 وحدة دواء على 255 مريضا. أما مجموع الذين استفادوا من  التثقيف الصحي فبلغوا 21 شخصا.

وشارك في هذه الحملة 6 أطباء 27 ممرضة وممرضا من جهاز التطوع و10 إداريين، وأشرفت على حركة "أنصار الله" وكوادر لجان العمل في المخيمات ومديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.

وخلال النشاط تم تنظيم عدة أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال المرضى  كما اختتم النشاط بزيارات معاينة طبية لعدد قليل من المرضى في منازلهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
