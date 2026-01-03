الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مجدل زون

صدر عن ـــ البيان الآتي:



"بتاريخ 3 /1 /2026، ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مجدل زون – صور".

