Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من سوريا إلى لبنان.. "الخط شغّال"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-01-2026 | 13:03
قال مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ صور عودة السوريين من لبنان إلى بلادهم ليست بالدقة التي تسوّق لها السلطات سواء في لبنان أو في سوريا، إذ وعلى الرغم من قوافل الباصات التي تقلهم "طوعيا" فإنّ عددًا كبيرًا من السوريين عادوا أدراجهم بطرق غير شرعية، على الرغم من وصولهم إلى دمشق بطرق قانونية.

وحسب المصدر فإنّ أغلب العائدين هم الذين يقطنون في مناطق سورية شهدت قصفا عنيفا على مدى السنوات الماضية.

وحسب المعلومات، فإنّ أبرز العائدين من سوريا إلى لبنان بعد مغادرتهم قبل أشهر هم من مناطق حلب، ريف دمشق، وحمص.

ويروي العائدون أن بعض طرق التهريب لا تزال نشطة، والأغرب هو ما نقلوه عن تنسيق وثيق وقوي بين عصابات تهريب لبنانية وسورية تعمل مع بعضها بشكل دائم.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

سورية

دمشق

ما ن

"خاص لبنان24"

