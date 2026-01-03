من سوريا إلى لبنان.. "الخط شغّال"

قال مصدر أمني لـ" " أنّ صور عودة السوريين من إلى بلادهم ليست بالدقة التي تسوّق لها السلطات سواء في لبنان أو في ، إذ وعلى الرغم من قوافل الباصات التي تقلهم "طوعيا" فإنّ عددًا كبيرًا من السوريين عادوا أدراجهم بطرق غير شرعية، على الرغم من وصولهم إلى بطرق قانونية.



وحسب المصدر فإنّ أغلب العائدين هم الذين يقطنون في مناطق شهدت قصفا عنيفا على مدى السنوات الماضية.



وحسب المعلومات، فإنّ أبرز العائدين من سوريا إلى لبنان بعد مغادرتهم قبل أشهر هم من مناطق حلب، ريف دمشق، وحمص.



ويروي العائدون أن بعض طرق التهريب لا تزال نشطة، والأغرب هو ما نقلوه عن تنسيق وثيق وقوي بين عصابات تهريب لبنانية وسورية تعمل مع بعضها بشكل دائم.

