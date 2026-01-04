تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تحذير من فلتان أمني… دار الفتوى تدعو لترحيل عناصر النظام السوري السابق ومحاكمتهم

Lebanon 24
04-01-2026 | 04:53
دعت دار الفتوى في راشيا الدولة اللبنانية إلى التحرّك الفوري والسريع لاعتقال عناصر النظام السوري الموجودين في لبنان، وإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم.

وفي بيان، أكدت الدار أنّها حذّرت منذ أشهر من وجود كثيف لعناصر النظام السابق، ولا سيّما في البقاع والشمال وبيروت وضواحيها، مشيرة إلى أنّ هؤلاء يتمركزون في شقق وقصور مؤمّنة ويحصلون على خدمات ودعم من جهات وجمعيات مختلفة، مع حماية أمنية حزبية وتغطية رسمية.

وحذّرت من مخاطر الفلتان الأمني في ظل هذا الواقع، مطالبة الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتحرّك الجاد والسريع بالتنسيق مع الأجهزة السورية للقبض عليهم. كما شكرت الحكومة على أي خطوة في هذا الاتجاه، وأكدت حرصها على علاقات سليمة وصحية مع الدولة السورية، داعية لحماية لبنان وسوريا من محاولات العبث بأمنهما.
الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الدولة السورية

يا الدولة

اللبنانية

السورية

البقاع

الفتوى

