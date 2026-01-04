تحذير من فلتان أمني… دار الفتوى تدعو لترحيل عناصر النظام السوري السابق ومحاكمتهم

دعت دار في إلى التحرّك الفوري والسريع لاعتقال عناصر النظام السوري الموجودين في ، وإعادتهم إلى لمحاكمتهم.



وفي بيان، أكدت الدار أنّها حذّرت منذ أشهر من وجود كثيف لعناصر النظام السابق، ولا سيّما في والشمال وبيروت وضواحيها، مشيرة إلى أنّ هؤلاء يتمركزون في شقق وقصور مؤمّنة ويحصلون على خدمات ودعم من جهات وجمعيات مختلفة، مع حماية أمنية حزبية وتغطية رسمية.



وحذّرت من مخاطر الفلتان الأمني في ظل هذا الواقع، مطالبة بالتحرّك الجاد والسريع بالتنسيق مع الأجهزة للقبض عليهم. كما شكرت الحكومة على أي خطوة في هذا الاتجاه، وأكدت حرصها على علاقات سليمة وصحية مع ، داعية لحماية لبنان وسوريا من محاولات العبث بأمنهما.

