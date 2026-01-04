سلام: زرت حرش بيروت على ان نتابع الاسبوع المقبل البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء

كتب رىيس الحكومة عبر منصة "اكس":

"قمت اليوم بزيارة تفقدية إلى "حرش " برفقة رئيس البلدية، ، ورئيس ، ، على ان نتابع الاسبوع المقبل البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء الفريدة في عاصمتنا لتأمين استفادة اللبنانيين جميعاً من كل طاقاتها وإمكانياتها البيئية والاجتماعية".