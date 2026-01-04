تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري استمعت لمطالب قاطني تجمعات فلسطينية وأصحاب وكالات بحرية في مرفأ صيدا
Lebanon 24
04-01-2026
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت النائب السابقة السيدة
بهية الحريري
، في دارتها في الهلالية، وفداً من قاطني تجمعات فلسطينية في مناطق "الهبة – حي
الزيتون
- الهمشري - الفوار" ضمن نطاق المية ومية، يرافقهم مسؤول اللجان الشعبية
الفلسطينية
في منطقة
صيدا
الدكتور عبد أبو صلاح، رئيس
اللجنة الشعبية
في منطقة الهبة وحي الزيتون والفوار نبيل الرفاعي وعضو اللجنة مفيد زيد، وعرض الوفد قضية الإنذارات التي وجهت لقاطني هذه التجمعات بضرورة اخلائها بعد مطالبة أصحاب الأرض بها بناء على أحكام قضائية باستعادتها.
ونقل أعضاء الوفد الى
الحريري
مطالب اكثر من 65 عائلة فلسطينية تقيم في هذا التجمع منذ العام 1984 بعد تهجيرهم من مناطق عدة آنذاك بفعل الحروب، بمقاربة قضيتهم من الناحية الإنسانية.
والتقت الحريري وفداً من اصحاب الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا، أطلعها على تأثر العمل فيه بمشكلة عدم وجود آلية رسمية (مناقصة) لدفع رسوم عمليات المناولة والشحن والتفريغ التي يقوم بها متعهدو النقل، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة. وأجرت الحريري لهذه الغاية اتصالات بكل من
وزارة الأشغال العامة والنقل
ورئاسة ومصلحة استثمار مرفأ صيدا من أجل ايجاد حل قانوني مؤقت لهذه المشكلة ريثما يتم وضع الآليات الرسمية الدائمة التي تنظم عمل هذا القطاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين
Lebanon 24
بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين
05/01/2026 00:50:47
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز
Lebanon 24
أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز
05/01/2026 00:50:47
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
05/01/2026 00:50:47
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية
Lebanon 24
المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية
05/01/2026 00:50:47
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
اللجنة الشعبية
بهية الحريري
الفلسطينية
عضو اللجنة
الزيتون
الهلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رد من الزميلة ريما خداج حمادة ورد "لبنان 24" على الرد
Lebanon 24
رد من الزميلة ريما خداج حمادة ورد "لبنان 24" على الرد
15:14 | 2026-01-04
04/01/2026 03:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:51 | 2026-01-04
04/01/2026 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المعالجين الفيزيائيين: نرفض إدراج أموال التقاعد ضمن الفجوة المالية
Lebanon 24
نقابة المعالجين الفيزيائيين: نرفض إدراج أموال التقاعد ضمن الفجوة المالية
16:37 | 2026-01-04
04/01/2026 04:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:19 | 2026-01-04
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:14 | 2026-01-04
رد من الزميلة ريما خداج حمادة ورد "لبنان 24" على الرد
16:51 | 2026-01-04
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:37 | 2026-01-04
نقابة المعالجين الفيزيائيين: نرفض إدراج أموال التقاعد ضمن الفجوة المالية
15:21 | 2026-01-04
باسيل: عيد الميلاد لدى الأرمن امتداد لوحدة المسيحيين لا انقسامهم
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24