الحريري استمعت لمطالب قاطني تجمعات فلسطينية وأصحاب وكالات بحرية في مرفأ صيدا

استقبلت النائب السابقة السيدة ، في دارتها في الهلالية، وفداً من قاطني تجمعات فلسطينية في مناطق "الهبة – حي - الهمشري - الفوار" ضمن نطاق المية ومية، يرافقهم مسؤول اللجان الشعبية في منطقة الدكتور عبد أبو صلاح، رئيس في منطقة الهبة وحي الزيتون والفوار نبيل الرفاعي وعضو اللجنة مفيد زيد، وعرض الوفد قضية الإنذارات التي وجهت لقاطني هذه التجمعات بضرورة اخلائها بعد مطالبة أصحاب الأرض بها بناء على أحكام قضائية باستعادتها.



ونقل أعضاء الوفد الى مطالب اكثر من 65 عائلة فلسطينية تقيم في هذا التجمع منذ العام 1984 بعد تهجيرهم من مناطق عدة آنذاك بفعل الحروب، بمقاربة قضيتهم من الناحية الإنسانية.





والتقت الحريري وفداً من اصحاب الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا، أطلعها على تأثر العمل فيه بمشكلة عدم وجود آلية رسمية (مناقصة) لدفع رسوم عمليات المناولة والشحن والتفريغ التي يقوم بها متعهدو النقل، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة. وأجرت الحريري لهذه الغاية اتصالات بكل من ورئاسة ومصلحة استثمار مرفأ صيدا من أجل ايجاد حل قانوني مؤقت لهذه المشكلة ريثما يتم وضع الآليات الرسمية الدائمة التي تنظم عمل هذا القطاع.

