لوحات تحذيريّة وضعتها إسرائيل في الجنوب

أفادت مندوبة " "، أنّ قوّات العدوّ الإسرائيليّ اجتازت الجدار الحدودي شرق تلة هرمون مقابل يارون لمسافة 150 متراً، ووضعت أسلاكاً معدنيّة إلى جانب الطريق بين التلة والبلدة، ورفعت لوحات تُحذّر من التوجّه إلى الحدود.

