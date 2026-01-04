أثناء التقاط صور في فاريا… شاب من الجنسية السورية يفارق الحياة

أعلنت والعلاقات العامة في العثور على شاب سوري الجنسية كان قد فُقد في أعالي فاريا، وذلك بعد عملية بحث نفّذتها فرق الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من .



وأفاد البيان أنّ تلقّت، قرابة الخامسة مساءً، بلاغًا عن فقدان الشاب الذي كان برفقة مجموعة من رفاقه قبل أن يتوجّه بمفرده إلى محلة لالتقاط صور، لينقطع الاتصال به لاحقًا. وعلى إثر البلاغ، باشرت الفرق المختصة تمشيط المنطقة.



وخلال عمليات البحث، عُثر على الشاب في العقد الثاني من العمر وقد سقط عن منحدر صخري مرتفع، ما أدّى إلى إصابته بكسور خطرة تسبّبت بوفاته. وجرى نقل الجثمان إلى أحد مستشفيات المنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

