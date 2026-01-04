تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أثناء التقاط صور في فاريا… شاب من الجنسية السورية يفارق الحياة

Lebanon 24
04-01-2026 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1463769-639031535339967497.jpg
Doc-P-1463769-639031535339967497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني العثور على شاب سوري الجنسية كان قد فُقد في أعالي فاريا، وذلك بعد عملية بحث نفّذتها فرق الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني.

وأفاد البيان أنّ غرفة العمليات تلقّت، قرابة الخامسة مساءً، بلاغًا عن فقدان الشاب الذي كان برفقة مجموعة من رفاقه قبل أن يتوجّه بمفرده إلى محلة الصليب لالتقاط صور، لينقطع الاتصال به لاحقًا. وعلى إثر البلاغ، باشرت الفرق المختصة تمشيط المنطقة.

وخلال عمليات البحث، عُثر على الشاب في العقد الثاني من العمر وقد سقط عن منحدر صخري مرتفع، ما أدّى إلى إصابته بكسور خطرة تسبّبت بوفاته. وجرى نقل الجثمان إلى أحد مستشفيات المنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل سجن روميه.. موقوف يفارق الحياة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة مضايقة عناصر من بلدية الدكوانة لأشخاص من الجنسية السورية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فارق الحياة عقب تعرضه لحادثة سقوط في ورشة بناء في شكا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة شاب أثناء تأدية عمله
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الجيش اللبناني

غرفة العمليات

دائرة الإعلام

مديرية ال

السورية

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04
Lebanon24
15:14 | 2026-01-04
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:37 | 2026-01-04
Lebanon24
15:21 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24