رد من الزميلة ريما خداج حمادة ورد "لبنان 24" على الرد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-01-2026 | 15:14
جاءنا من عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان ريما خداج حمادة الاتي: 
انفي ما ورد في" لبنان 24" من كلام مفبرك في غير سياقه بشأن "الاعتراض على نقل احتفالات الميلاد المجيد"، ونسبه زورًا وبهتانًا إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة دون التسمية، في محاولة مرفوضة لاستهداف تلفزيون لبنان وزرع الفتنة والإساءة إلى سمعته الوطنية وإثارة النعرات الطائفية".

رد " لبنان 24"
ان "لبنان 24" يؤكد ان ما اورده في خبره بشأن اعتراض الزميلة خداج على نقل احتفالات عيد الميلاد دقيق مئة في المئة ومسجل في محضر جلسة مجلس ادارة "تلفزيون لبنان"،وانه احتراما للزميلة خداج لم يورد اسمها في سياق الخبر، وفي ردها الذي وصلنا تكون قد ثبتت بنفسها انها المعنية بالموضوع". فاقتضى التوضيح
وكان "لبنان 24" اورد بتاريخ 30-12-2025
الاتي: سجل اعتراض من قبل احد اعضاء مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" خلال اجتماع المجلس امس على نقل احتفالات عيد الميلاد. ووصل الاعتراض الى حد القول "فلقتونا بعيد الميلاد"، مما اثار استياء بقية اعضاء المجلس الذي يمثل كل الطوائف اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

