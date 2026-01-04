رد من الزميلة ريما خداج حمادة ورد "لبنان 24" على الرد

جاءنا من تلفزيون الاتي:

انفي ما ورد في" " من كلام مفبرك في غير سياقه بشأن "الاعتراض على نقل احتفالات الميلاد المجيد"، ونسبه زورًا وبهتانًا إلى أحد أعضاء دون التسمية، في محاولة مرفوضة لاستهداف تلفزيون لبنان وزرع الفتنة والإساءة إلى سمعته الوطنية وإثارة النعرات الطائفية".



رد " لبنان 24"

ان "لبنان 24" يؤكد ان ما اورده في خبره بشأن اعتراض الزميلة خداج على نقل احتفالات دقيق مئة في المئة ومسجل في محضر جلسة مجلس ادارة "تلفزيون لبنان"،وانه احتراما للزميلة خداج لم يورد اسمها في سياق الخبر، وفي ردها الذي وصلنا تكون قد ثبتت بنفسها انها المعنية بالموضوع". فاقتضى التوضيح

وكان "لبنان 24" اورد بتاريخ 30-12-2025

الاتي: سجل اعتراض من قبل احد اعضاء مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" خلال اجتماع المجلس امس على نقل احتفالات عيد الميلاد. ووصل الاعتراض الى حد القول "فلقتونا بعيد الميلاد"، مما اثار استياء بقية اعضاء المجلس الذي يمثل كل الطوائف ".

Advertisement