نقابة المعالجين الفيزيائيين: نرفض إدراج أموال التقاعد ضمن الفجوة المالية

أعلنت نقابة المعالجين الفيزيائيين في رفضها مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع، معتبرةً أنّه يتعامل مع " المالية" من دون أي تمييز بين الحسابات ذات الطابع التجاري والحسابات المقيّدة لأغراض اجتماعية، ولا سيما أموال صناديق التقاعد التابعة لنقابات المهن الحرة.



وأوضحت النقابة في بيان أنّ أموال صناديق التقاعد تشكّل ذمّة مالية مستقلة ذات وظيفة اجتماعية محدّدة، وتعود ملكيتها الفعلية للمتقاعدين المنتسبين إلى النقابات، مؤكدةً أنّ إخضاع هذه الأموال لأي اقتطاع أو قيود، تحت أي ذريعة كانت، يُعدّ مساسًا بمبادئ العدالة والمساواة وانتهاكًا واضحًا لحماية الحقوق المكتسبة.



وشدّدت على أنّ صناديق التقاعد تشكّل موردًا معيشيًا أساسيًا للمتقاعدين، في ظل غياب أي نظام تقاعد رسمي لأصحاب المهن الحرة، معتبرةً أنّ أي إجراء يمسّ بهذه الأموال يُشكّل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي وكرامة المتقاعدين.



وختمت النقابة مطالبةً بتعديل مشروع القانون بما يضمن استثناءً صريحًا وواضحًا لأموال صناديق التقاعد النقابية من أي تدابير استثنائية أو تقييدية، مؤكدةً أنّ تحرير حساباتها بالكامل هو واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التراجع عنه.

