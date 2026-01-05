تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توافق بين رؤساء البلديات: لن نتدخل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-01-2026 | 01:30
لفت مصدر أمني إلى أنّ عددًا من رؤساء البلديات في المتن الشمالي وقضاء بعبدا التقوا خلال إحدى المناسبات الاجتماعية لمناسبة الأعياد، حيث جرى على الهامش توافقٌ ضمني بينهم على عدم التدخّل في الانتخابات النيابية المقبلة، في حال حصلت، خلافًا لما كان معتمدًا في الدورات السابقة.
وعزا هؤلاء هذا التوجّه إلى أنّ معظم المجالس البلدية الحالية جديدة ومتنوّعة سياسيًا، حزبيًا وعائليًا، ما قد يؤدّي إلى إشكاليات داخل المجالس في حال انحاز رؤساؤها إلى جهة سياسية محدّدة. 
وأشاروا إلى أنّ مثل هذا الانحياز ينعكس سلبًا على الإنتاجية والإنماء، نتيجة الخلافات السياسية التي تتفجّر داخل المجالس البلدية على خلفية الاستحقاقات الانتخابية.
ولهذه الأسباب مجتمعة، يفضّل رؤساء البلديات اعتماد سياسة الحياد، لما فيه مصلحة بلداتهم ومدنهم، وترك الحرية لأبناء هذه البلدات لاختيار من يشاؤون أو من يرونه الأنسب لتمثيلهم في المجلس النيابي.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

