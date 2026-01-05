توافق بين رؤساء البلديات: لن نتدخل



لفت مصدر أمني إلى أنّ عددًا من رؤساء البلديات في وقضاء التقوا خلال إحدى المناسبات الاجتماعية لمناسبة الأعياد، حيث جرى على الهامش توافقٌ ضمني بينهم على عدم التدخّل في الانتخابات النيابية المقبلة، في حال حصلت، خلافًا لما كان معتمدًا في الدورات السابقة.

وعزا هؤلاء هذا التوجّه إلى أنّ معظم الحالية جديدة ومتنوّعة سياسيًا، حزبيًا وعائليًا، ما قد يؤدّي إلى إشكاليات داخل المجالس في حال انحاز رؤساؤها إلى جهة سياسية محدّدة.

وأشاروا إلى أنّ مثل هذا الانحياز ينعكس سلبًا على الإنتاجية والإنماء، نتيجة الخلافات السياسية التي تتفجّر داخل المجالس البلدية على خلفية الاستحقاقات .

ولهذه الأسباب مجتمعة، يفضّل رؤساء البلديات اعتماد سياسة الحياد، لما فيه مصلحة بلداتهم ومدنهم، وترك الحرية لأبناء هذه البلدات لاختيار من يشاؤون أو من يرونه الأنسب لتمثيلهم في المجلس النيابي.



