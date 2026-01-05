اولوية "القوات" في صيدا

تتناقل أوساط سياسية في معلومات عن تردّد عدد من الشخصيات الأساسية في المدينة بالتحالف مع " " خلال الاستحقاق النيابي المقبل.

هذا التردّد يضع "القوات" أمام تحدٍّ حقيقي، خصوصاً أن الارتفاع النسبي في شعبيتها في لا يبدو كافياً لتكرار النتيجة التي حققتها في الانتخابات السابقة.

وتشير المعطيات إلى أن حزب "القوات" يدرس خياراته بهدوء، ويولي أهمية قصوى للعثور على شخصية صيداوية وازنة تتمتع بحضور قوي في ، بما يضمن تشكيل لائحة متماسكة وقادرة على المنافسة جدياً في المعركة المنتظرة في الدائرة.



