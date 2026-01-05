الديمقراطي اللبناني رداً على "الاخبار": قصّة من نسج الخيال

أكّد اللبناني أنّ ما ورد في جريدة "الأخبار" حول "رغبة الأمير بترشيح الأمير مجيد أرسلان عن المقعد الدرزي في عاليه، الأمر الذي لقي، وفقاً للمقال، رفضاً من جانب الحزب ، وتحديداً تيمور ، ما استدعى تدخّل الرئيس برّي… إلخ"، هو قصّة من نسج خيال كاتبها أو "مفبركها".وأشار الحزب، في بيان صادر عن مديرية الإعلام، إلى أنّه "سبق أن تمّ التواصل مع مدير الإعلام في الحزب جاد حيدر منذ ما يقارب الأسبوعين من قبل الجريدة المذكورة، ولدى سؤاله عن هذا الأمر أجاب بالنفي القاطع، مؤكّداً أنّ لا أساس له من الصحّة لا من قريب ولا من بعيد، وهو أمر غير مطروح في الأساس، ولم يكن يوماً ولن يكون ليُطرح مع أي جهة أو حليف أو خصم، إذ يُعدّ قراراً داخلياً بحتاً يخصّ رئيس الحزب طلال أرسلان ونجله مجيد".واستغرب " اللبناني" إصرار الجريدة المذكورة، وعلى الرغم من النفي القاطع، على نشر "سالفة" كهذه، علماً أنّها تفتقد إلى المنطق قبل أي شيء آخر، داعياً والمواقع والمنصّات الإلكترونية إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والالتزام بأصول مهنة الصحافة وحقّ الردّ، وإظهار موقف أصحاب الشأن بالحدّ الأدنى.