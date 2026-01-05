تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحواط: لجلسة عاجلة لقانون الانتخاب

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1464012-639032090783676024.png
Doc-P-1464012-639032090783676024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب النائب زياد الحواط رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب تُلزمه بعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، محذّراً من أنه في حال تعذّر ذلك فعلى الحكومة البحث عن حل يضمن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.

وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لم تعد مطروحة بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري والقرارات الحكومية، ورأى أن الحل هو تسليم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني. كما طالب الحكومة بتقرير واضح وجدول مفصّل عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، داعياً إلى الحزم والوفاء بالالتزامات، ومشيراً إلى أن السلاح شمالي الليطاني “لم يؤمّن حماية لبنان” وفق تعبيره.

وعن الحوادث الأخيرة في فنزويلا، قال إنها تذكّره بما جرى بعد 11 أيلول 2001 لجهة “سيطرة اللاعب الأميركي الوحيد”، متوقعاً أن يستكمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملفات إيران وسوريا وغزة، ومحذّراً من تداعيات كبيرة على لبنان والعالم، داعياً إلى التعامل مع المعطيات الجديدة بجدّية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري تعليقاً على العدوان على الطيري: لبنان مطالب بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا يطالب بعقد جلسة نيابية عاجلة لمناقشة ملف النازحين السوريين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن قانون الإنتخاب... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

حزب الله

الليطاني

الجمهوري

جمهورية

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24