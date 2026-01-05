الحواط: لجلسة عاجلة لقانون الانتخاب

طالب النائب زياد الحواط رئيس الجمهورية العماد عون بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب تُلزمه بعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، محذّراً من أنه في حال تعذّر ذلك فعلى الحكومة البحث عن حل يضمن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.



وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لم تعد مطروحة بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري والقرارات الحكومية، ورأى أن الحل هو تسليم سلاحه إلى . كما طالب الحكومة بتقرير واضح وجدول مفصّل عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب ، داعياً إلى الحزم والوفاء بالالتزامات، ومشيراً إلى أن السلاح شمالي الليطاني “لم يؤمّن حماية لبنان” وفق تعبيره.



وعن الحوادث الأخيرة في فنزويلا، قال إنها تذكّره بما جرى بعد 11 أيلول 2001 لجهة “سيطرة اللاعب الأميركي الوحيد”، متوقعاً أن يستكمل الرئيس الأميركي ملفات وسوريا وغزة، ومحذّراً من تداعيات كبيرة على والعالم، داعياً إلى التعامل مع المعطيات الجديدة بجدّية.

Advertisement