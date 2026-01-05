أصحاب الوكالات البحرية يشكون من عراقيل في مرفأ صيدا

بحث النائب مع أصحاب الوكالات البحرية في مرفأ عراقيل العمل، أبرزها غياب آلية رسمية لدفع رسوم المناولة والشحن والتفريغ وغياب إطار قانوني واضح لتنظيمها، ما ينعكس سلباً على انتظام المرفأ.



وأجرى اتصالاً بوزير الأشغال الذي وعد بمتابعة الملف لإيجاد حل. كما تابع قضية سائقي شاحنات النقل العمومي الممنوعين من الدخول، للعمل على ترتيب مؤقت يسمح باستمرارهم إلى حين تسوية أوضاعهم ضمن مهَل تحددها الإدارات المعنية.

Advertisement