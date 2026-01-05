قداس في اليوم العالمي للسلام في بكركي

ترأس النائب البطريركي المطران حنا الذبيحة الإلهيّة في الصرح البطريركي في ، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" المطران مارون العمّار، ونائب رئيس اللجنة المطران جول ، رئيس أساقفة أبرشيّة المارونيّة المطران انطوان بو نجم، وذلك لمناسبة الاحتفال بقداس السلام الذي تنظّمه اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة في .، كل سنة لمناسبة للسلام.



والقى المطران العمار عظة ركز فيها على رسالة البابا لاوون في اليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام بعنوان: "السلام لكم جميعًا. نحو سلام مجرَّد من السلاح ويجرِّد من السلاح".



وفي ختام القداس، قدّمت أمينة سرّ اللجنة د. سوزي الحاج أول دفعة من خرّيجي "أكاديميّة القيادة من أجل السلام" الأولى في لبنان والعالم. وباسم اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" قدّم المدير التنفيذي للأكاديمية ميشال الدكاش درعًا تكريميّة، عربون محبّة وتقدير للبطريرك .

