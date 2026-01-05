تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قداس في اليوم العالمي للسلام في بكركي

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:45
ترأس النائب البطريركي المطران حنا علوان الذبيحة الإلهيّة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" المطران مارون العمّار، ونائب رئيس اللجنة المطران جول بطرس، رئيس أساقفة أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان بو نجم، وذلك لمناسبة الاحتفال بقداس السلام الذي تنظّمه اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.، كل سنة لمناسبة اليوم العالمي للسلام.

والقى المطران العمار عظة ركز فيها على رسالة البابا لاوون الرابع عشر في اليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام بعنوان: "السلام لكم جميعًا. نحو سلام مجرَّد من السلاح ويجرِّد من السلاح".

وفي ختام القداس، قدّمت أمينة سرّ اللجنة د. سوزي الحاج أول دفعة من خرّيجي "أكاديميّة القيادة من أجل السلام" الأولى في لبنان والعالم. وباسم اللجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" قدّم المدير التنفيذي للأكاديمية ميشال الدكاش درعًا تكريميّة، عربون محبّة وتقدير للبطريرك الراعي
