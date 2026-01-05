المهندس لؤي حربا رئيساً للتجمع المهني للإصلاح والتنمية في طرابلس

عقدت لجمعية "التجمع المهني للإصلاح والتنمية "اجتماعها السنوي في مركز التجمع في ، حيث استعرض رئيس التجمع المحامي مهدي الدريعي التقرير عن المرحلة السابقة.





وعقب ذلك، تمت دعوة الهيئة العامة إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة لولاية 2026–2028، وقد جاءت النتائج بالتزكية، على الشكل الآتي: المهندس لؤي الحلبي حربا (رئيسا)، المهندس مصطفى فخر الدين(نائبا للرئيس)، المحامي رشاد بارودي(امينا للسر)، المهندس واصف مجذوب(منسقا للعلاقات العامة والعمل النقابي)، الدكتور ربيع حروق (منسقا للأنشطة العلمية والمجتمعية)، حموضة (أمينا للصندوق) والدكتور سامر الشقيق(محاسبا).

Advertisement