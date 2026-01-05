للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن... إليكم ما أعلنته أمن الدولة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



عن مواعيد الاختبار الطبي للمرحلة الثانية للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، أمام لجنة التطوّع في مدينة الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المرفقة بالصورة.



تُذكّر المرشّحات بضرورة الحضور مصطحبات المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.

