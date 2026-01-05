وزير الداخلية استقبل عبود وأعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير.. هذا ما تم بحثه

استقبل والبلديات ، ظهر اليوم رئيس مجلس إدارة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف محافظ القاضي ، أعضاء ، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام والفروع.



وخلال اللقاء، نوّه الوزير ب"الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة لإعادة تنظيم العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات"، مؤكداً "أهمية استكمال الخطوات الإصلاحية لضمان المرفق وتقديم خدمات أفضل إلى المواطنين".



كما أعطى الوزير الحجار توجيهاته بضرورة " أعلى معايير الشفافية والانضباط، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام، والسعي لتسهيل معاملات المواطنين وتسريعها وتطوير العمل، وفقا لحاجات المرحلة المقبلة".

