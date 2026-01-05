قائد الجيش يستقبل القائمة بأعمال السفارة العراقية والسفير اللبناني لدى أندونيسيا

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة القائمة بأعمال في ندى مجول، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل المعين لدى أندونيسيا سلام الأشقر، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

Advertisement