لقاءات للوزير شحادة محورها الذكاء الاصطناعي والأوضاع العامة

استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه في الوزارة، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس ، يرافقه وفد من شركة AI Digital Brief.



وقد عرض الوفد للوزير شحادة تجربتهم في مجال توظيف في التعليم العالي في .



كما استقبل شحادة الوزير السابق ناصر السعيدي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد وعدد من الراهنة.

