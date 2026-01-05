تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الثقافة بحث مع السفير الأميركي في برامج ترميم وحفظ التراث

Lebanon 24
05-01-2026 | 08:30
 استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية، لم تخل من التطرق الى الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما الثقافية منها وأهمية التفعيل التعاون في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات الثنائية.

واكد السفير عيسى "ان السفارة الأميركية في لبنان تواصل تعاونها المثمر مع وزارة الثقافة اللبنانية عبر عدد من المشاريع والمبادرات الثقافية المشتركة. ويشمل هذا التعاون برامج ترميم وحفظ التراث.
