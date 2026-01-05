وزير الثقافة بحث مع السفير الأميركي في برامج ترميم وحفظ التراث

استقبل غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - ، سفير الاميركية في ميشال في زيارة بروتوكولية، لم تخل من التطرق الى الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما الثقافية منها وأهمية التفعيل التعاون في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات الثنائية.



واكد السفير عيسى "ان السفارة الأميركية في لبنان تواصل تعاونها المثمر مع عبر عدد من المشاريع والمبادرات الثقافية المشتركة. ويشمل هذا التعاون برامج ترميم وحفظ التراث.

