العلامة فضل الله استقبل عبيد ونائب نقيب أطباء الأسنان : لحماية النقابات من المناكفات السياسية

استقبل العلامة ، رئيس جمعية "متخرّجي المبرّات" ونائب نقيب أطباء الأسنان في المصري، حيث تم التداول في عدد من الثقافية والطبية والاجتماعية، كما وضعه في أجواء عمل الجديد.



ورحّب بالدكتور المصري، مهنّئًا إيّاه بانتخابه نائبا لنقيب أطباء الأسنان، ومقدرًا المكانة العلمية والكفاءة التي يمتلكها، إضافةً إلى روحية الانفتاح التي يعمل على ترسيخها، مؤكدا "ضرورة أن تبقى النقابات بعيدة عن التجاذبات والمناكفات السياسية والحزبية، داعيًا إلى تفعيل دورها وتطوير عملها على مختلف المستويات".



وشدّد على "أهمية كقيمة كبرى تتحرك في خدمة الناس"، مشددا على "العمل للاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في سبيل تطوير مجتمعاتنا نحو الأفضل"، مؤكّدًا أنّ مشكلتنا في هذا الشرق تكمن في أنّ الكثير من قراراتنا تسم بالانفعالية والعصبية بعيدا عن التخطيط ودراسة الواقع ونتائج القرارات المترتّبة عليه".



وأشار إلى "ضرورة استحضار الخطاب العقلاني المنفتح، الذي يقبل الآخر ويتحاور معه، بعيدًا عن الخطاب المتوتّر الذي يعقّد الأمور ويثير الانقسامات"، مشدّدًا على "أهمية توحيد الجهود، ولا سيّما عناصر الوحدة الداخلية، لكي نكون قادرين على مواجهة المتغيّرات التي يشهدها العالم".



واستقبل السيد فضل الله السابق للإعلام محمد عبيد، وبحث معه في آخر التطوّرات في لبنان والمنطقة.

