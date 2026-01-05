خبر سار من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشأن محطة تكرير ضبية

اعلنت وجبل في بيان أنّ "محطة تكرير ضبية قد عادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك نتيجة تساقط الأمطار وتوافر الكميات الكافية من المياه.



وبناءً عليه، ستقوم المؤسسة بتغذية مناطق ساحل ومدينة بشكل متواصل، على أن يتم توزيع المياه بالمداورة ضمن الدوائر المختصة، وفق البرامج المعتمدة.



كما اعلنت أنّه " تمت المباشرة بضخ وتوزيع المياه إلى مناطق المتن الأوسط، وذلك بعد انحسار نسبة العكارة في مصدر وعودة المياه إلى المستويات المقبولة للتوزيع.



وتوجّهت المؤسسة بالشكر إلى"المواطنين الكرام على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدةً حرصها الدائم على تأمين المياه وتحسين الخدمة قدر الإمكان".

