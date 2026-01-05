وفد من جامعة AUT زار المطران عون مهنئا بالاعياد

زار وفد من الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT برئاسة الرئيسة المؤسسة الدكتور غادة حنين ، راعي أبرشية عون المطرانية في عمشيت، في زيارة تهنئة بالأعياد.



وكانت مناسبة عرض خلالها الوفد لعون ما تقوم به الجامعة من نشاطات تربوية وثقافية واجتماعية إلى المناهج والمساعدات التي تقدمها الجامعة للطلاب خصوصا في هذه الظروف الصعبة



وابلغ الوفد المطران عون استعداد الجامعة لمساعدة طلاب الابرشية الذين هم بحاجة على الصعيد المادي لاستكمال تحصيلهم العلمي.



واثنى عون على " الدور للجامعة مؤكدا على اهمية الوقوف إلى جانب الاهالي لكي يستمروا في ادخال أبنائهم إلى الجامعات ، والدور الذي تقوم به الجامعة في تأمين فرص العمل لخريجيها".

