قال المندوب الأميركي لدى ، اليوم أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن إن " إرهابي وتاجر مخدرات ومسؤول عن قمع شعبه ومعاداة ".وأشار الى أن "مادورو كان فارا من العدالة ومسؤولا عن زعزعة الاستقرار من خلال تجارة الأسلحة على المستوى الدولي".وأفاد بأن "مادورو تلاعب بالنظام الانتخابي في فنزويلا للاحتفاظ بالسلطة، وأكثر من 50 دولة لا تعترف بـ مادورو رئيسا شرعيا لبلاده".أضاف: مادورو أيّد ودعم وتواصل مع منظمات إيرانية "خبيثة"وتابع أن "لا يمكن تحويل فنزويلا إلى منطقة عمليات لإيران وحزب الله وللعصابات".