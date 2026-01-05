خبر مهم للمتقاعدين المدنيين!

وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين، المنحة المالية الشهرية، بعدما صدر القانون المتعلق بذلك ونشر في .وقد ارسل المرسوم الى رئاسة ليأخذ مجراه القانوني بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.يذكر ان المرسوم يلحظ تخصيص المتقاعدين المدنيين بمنحة مالية قدرها ١٢ مليون ليرة شهريا وتعتبر مستحقة اعتبارا من شهر آب 2025 وستصرف فور استكمال التواقيع على المرسوم المذكور.