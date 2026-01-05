تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خبر مهم للمتقاعدين المدنيين!
Lebanon 24
05-01-2026
|
12:06
وقع
وزير المالية
ياسين جابر
مرسوم منح المتقاعدين المدنيين، المنحة المالية الشهرية، بعدما صدر القانون المتعلق بذلك ونشر في
الجريدة الرسمية
.
وقد ارسل المرسوم الى رئاسة
مجلس الوزراء
ليأخذ مجراه القانوني بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.
يذكر ان المرسوم يلحظ تخصيص المتقاعدين المدنيين بمنحة مالية قدرها ١٢ مليون ليرة شهريا وتعتبر مستحقة اعتبارا من شهر آب 2025 وستصرف فور استكمال التواقيع على المرسوم المذكور.
