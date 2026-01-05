البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان

تابع والتجارة اليوم سلسلة الاجتماعات مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية، بهدف التعاون لحماية المستهلكين بشأن الأصناف الغذائية الأساسية، وذلك مع اقتراب مواسم الصوم المرتقبة الشهر المقبل.

Advertisement