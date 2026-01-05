ترقب للمفاوضات الاسرائيلية السورية في باريس

تتجه الانظار الى المفاوضات الاسرائيلية في والتي استؤنفت بضغط مباشر من الرئيس بعد شهرين من التوقف، حيث تعقد جلسة ثانية اليوم،بعد جلسة اولى بالامس،شارك فيها أسعد حسن الشيباني الذي اجتمع لاحقاً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، اضافة الى رئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة.

وكتبت" الديار": وفق مصدر ستكون نتائج هذه المحادثات المؤشر الاول على ما افضت اليه القمة الاميركية- الاسرائيلية في فلوريدا حول ،وهذه الجولة ستكون مفصلية لمعرفة حدود الحصة الاميركية المعطاة لاسرائيل في «الكعكة» السورية، في ظل «كباش» قاس مع ، الدولة الاكثر تاثيرا على السلطات الانتقالية. وفي هذا السياق، تترقب السلطات النتائج باعتبارها شديدة التاثير على الواقع اللبناني، لان اي تسوية في الملف السوري سيكون لها انعكاسات مباشرة على الساحة اللبنانية، وستزداد الضغوط لفرض تنازلات جديدة لبنانيا. وكذلك فان عدم التوصل الى تفاهمات سيعكس وجود تعقيدات لن تعرف تداعياتها على سوريا المهددة بالمزيد من الاضطرابات، اما الخوف فيبقى ان يتحول التقسيم «الوهمي» للنفوذ الى واقع جغرافي يهدد وحدة الاراضي السورية، ولن يكون «بمنأى» عن تلك التطورات.

