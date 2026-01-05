تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ترقب للمفاوضات الاسرائيلية السورية في باريس
Lebanon 24
05-01-2026
|
22:12
تتجه الانظار الى المفاوضات الاسرائيلية
السورية
في
باريس
والتي استؤنفت بضغط مباشر من الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
بعد شهرين من التوقف، حيث تعقد جلسة ثانية اليوم،بعد جلسة اولى بالامس،شارك فيها
وزير الخارجية
أسعد حسن الشيباني الذي اجتمع لاحقاً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، اضافة الى رئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة.
وكتبت" الديار": وفق مصدر
دبلوماسي
ستكون نتائج هذه المحادثات المؤشر الاول على ما افضت اليه القمة الاميركية- الاسرائيلية في فلوريدا حول
سوريا
،وهذه الجولة ستكون مفصلية لمعرفة حدود الحصة الاميركية المعطاة لاسرائيل في «الكعكة» السورية، في ظل «كباش» قاس مع
تركيا
، الدولة الاكثر تاثيرا على السلطات الانتقالية. وفي هذا السياق، تترقب السلطات
اللبنانية
النتائج باعتبارها شديدة التاثير على الواقع اللبناني، لان اي تسوية في الملف السوري سيكون لها انعكاسات مباشرة على الساحة اللبنانية، وستزداد الضغوط لفرض تنازلات جديدة لبنانيا. وكذلك فان عدم التوصل الى تفاهمات سيعكس وجود تعقيدات لن تعرف تداعياتها على سوريا المهددة بالمزيد من الاضطرابات، اما الخوف فيبقى ان يتحول التقسيم «الوهمي» للنفوذ الى واقع جغرافي يهدد وحدة الاراضي السورية، ولن يكون
لبنان
«بمنأى» عن تلك التطورات.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في باريس الإثنين
Lebanon 24
أكسيوس: استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في باريس الإثنين
06/01/2026 07:55:26
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
06/01/2026 07:55:26
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
06/01/2026 07:55:26
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب
Lebanon 24
في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب
06/01/2026 07:55:26
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
اللبنانية
دبلوماسي
الاميركي
دونالد
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
22:03 | 2026-01-05
05/01/2026 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
Lebanon 24
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
22:05 | 2026-01-05
05/01/2026 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
Lebanon 24
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
22:07 | 2026-01-05
05/01/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
Lebanon 24
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
22:09 | 2026-01-05
05/01/2026 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
Lebanon 24
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
23:21 | 2026-01-05
05/01/2026 11:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
02:52 | 2026-01-05
05/01/2026 02:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:03 | 2026-01-05
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
22:05 | 2026-01-05
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
22:07 | 2026-01-05
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
22:09 | 2026-01-05
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
23:21 | 2026-01-05
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
23:23 | 2026-01-05
حرب "بين الليطاني والأوّلي"
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
