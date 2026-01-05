تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"عملية كاراكاس" :جبهة طهران في الواجهة

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1464349-639032772993858497.jpg
Doc-P-1464349-639032772993858497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": أوضحت التقارير الواردة من واشنطن، أنّ ما جرى في الأيام القليلة الماضية في فنزويلا والولايات المتحدة لم يكتمل فصولاً بعد، وأنّ التفاهم المسبق لحظَ مهلة مطلوبة لإمرار المرحلة من دون أي سقف نهائي محدَّد لها. وهو ما انعكس تجميداً للوضع في لبنان والمنطقة، إذ لن يكون هناك أي عمل مفاجئ مهما كان شكله، يؤدّي إلى خرق الستاتيكو القائم فيها، باستثناء ما
قد يطرأ على جبهة العلاقة مع القيادة الإيرانية في انتظار تداعيات «عملية كاراكاس » على ساحتها
ومعها النتائج المترتبة على الحراك الشعبي في المدن الإيرانية في ظل الصمت الدولي الذي عبّرت عنه المواقف التقليدية لكل من موسكو وبكين وغيرها من الدول المرتبطة بعلاقات مميّزة مع الرئيس الفنزويلي المعتقل، والتي لم تخرج بعد عن المألوف المنتظر في مثل هذه الحالات الناشئة من تقديم «منطق القوة » على أي من القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وانطلاقاً ممّا تقدّم، يبدو للمراجع الديبلوماسية أنّ التطمينات التي تلقّاها المسؤولون اللبنانيّون كانت مبنية على هذه المعطيات الغامضة، لأنّهم لم يكونوا في أجوائها مسبقاً. ذلك أنّ ما حصل في فنزويلا جاء في توقيت دقيق، عزّز الإقتناع بأنّه لن تكون هناك أي خطوة عسكرية كبيرة وغير مألوفة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا، يمكن أن تُشوِّش أو تُعوِّق ما رُسِم في الدوائر الأميركية، قبل أن تكتمل الخطط المرسومة بكامل مراحلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية مقابل المرفأ
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح المخيمات الى الواجهة بعد استهداف "حماس" وتصعيد إسرائيلي لتهجير الجنوبيين
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: العملية استهدفت قلعة عسكرية تحصن فيها مادورو في كاراكاس
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

واشنطن

لبنان

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:21 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-01-05
Lebanon24
22:05 | 2026-01-05
Lebanon24
22:07 | 2026-01-05
Lebanon24
22:09 | 2026-01-05
Lebanon24
23:21 | 2026-01-05
Lebanon24
23:23 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24