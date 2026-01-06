تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ادرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله وحماس
Lebanon 24
06-01-2026
|
00:00
أعلن المتحدث بإسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي أغار أمس الإثنين على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وحماس في عدة مناطق بلبنان.
وأضاف أدرعي عبر "أكس": "في اطار
الغارات
هاجم جيش الدفاع عدة مستودعات أسلحة ومباني عسكرية فوق وتحت الارض كان يستخدمها
حزب الله
لدفع بمخططات ولاعادة اعمار التنظيم".
وتابع: "كما هاجم جيش الدفاع مواقع لانتاج أسلحة تابعة لحماس في
جنوب لبنان
كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الاسرائيلي ودولة
إسرائيل
".
وشدد على أنه "تم وضع هذه المواقع المستهدفة في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على طريقة استخدام المنظمات الارهابية
سكان لبنان
دروعًا بشرية لأنشطتها".
كما أشار إلى أنه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة للسكان في المناطق".
وختم قائلًا: "نشاط التنظيمات الأرهابية في هذه المواقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على
دولة إسرائيل
حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
