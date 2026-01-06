ادرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله وحماس

أعلن المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي أغار أمس الإثنين على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وحماس في عدة مناطق بلبنان.



وأضاف أدرعي عبر "أكس": "في اطار هاجم جيش الدفاع عدة مستودعات أسلحة ومباني عسكرية فوق وتحت الارض كان يستخدمها لدفع بمخططات ولاعادة اعمار التنظيم".



وتابع: "كما هاجم جيش الدفاع مواقع لانتاج أسلحة تابعة لحماس في كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الاسرائيلي ودولة ".



وشدد على أنه "تم وضع هذه المواقع المستهدفة في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على طريقة استخدام المنظمات الارهابية دروعًا بشرية لأنشطتها".



كما أشار إلى أنه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة للسكان في المناطق".



وختم قائلًا: "نشاط التنظيمات الأرهابية في هذه المواقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

Advertisement