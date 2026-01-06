تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ادرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله وحماس

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1464366-639032800654811124.jpg
Doc-P-1464366-639032800654811124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي أغار أمس الإثنين على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وحماس في عدة مناطق بلبنان.

وأضاف أدرعي عبر "أكس": "في اطار الغارات هاجم جيش الدفاع عدة مستودعات أسلحة ومباني عسكرية فوق وتحت الارض كان يستخدمها حزب الله لدفع بمخططات ولاعادة اعمار التنظيم".

وتابع: "كما هاجم جيش الدفاع مواقع لانتاج أسلحة تابعة لحماس في جنوب لبنان كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الاسرائيلي ودولة إسرائيل".

وشدد على أنه "تم وضع هذه المواقع المستهدفة في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على طريقة استخدام المنظمات الارهابية سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطتها".

كما أشار إلى أنه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة للسكان في المناطق".

وختم قائلًا: "نشاط التنظيمات الأرهابية في هذه المواقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ادرعي:الجيش الاسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة ومباني عسكرية تابعة لحزب الله وحماس في عدة مناطق من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مجمع تدريب ومنشآت عسكرية لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

سكان لبنان

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

الغارات

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:21 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-01-05
Lebanon24
22:05 | 2026-01-05
Lebanon24
22:07 | 2026-01-05
Lebanon24
22:09 | 2026-01-05
Lebanon24
23:21 | 2026-01-05
Lebanon24
23:23 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24