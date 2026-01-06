تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مديناً الاعتداءات الاسرائيلية أمس.. الرئيس عون: مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي لوقف التصعيد الاسرائيلي المستمر
Lebanon 24
06-01-2026
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات
بقاعية
وجنوبية عدة وصولا إلى مدينة
صيدا
، معتبراً انها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم " غداً التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الاجراءات العملية لاعادة الامن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الاسرى اللبنانيين واستكمال انتشار
الجيش اللبناني
تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١.
واعتبر
الرئيس عون
ان مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر ، على رغم التجاوب الذي أبداه
لبنان
مع هذه المساعي على مختلف المستويات ، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة
اللبنانية
لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة .
وجدد الرئيس عون الدعوة إلى
المجتمع الدولي
للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي
إسرائيل
في اعتداءاتها على لبنان ، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي .
Advertisement
