مديناً الاعتداءات الاسرائيلية أمس.. الرئيس عون: مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي لوقف التصعيد الاسرائيلي المستمر

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات وجنوبية عدة وصولا إلى مدينة ، معتبراً انها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم " غداً التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الاجراءات العملية لاعادة الامن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الاسرى اللبنانيين واستكمال انتشار تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١.واعتبر ان مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر ، على رغم التجاوب الذي أبداه مع هذه المساعي على مختلف المستويات ، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة .وجدد الرئيس عون الدعوة إلى للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي في اعتداءاتها على لبنان ، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي .