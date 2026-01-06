بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات المقطوعة

أفادت المروري، عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، عن قطع عدد من الطرقات الجبلية في نتيجة تراكم الثلوج، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

وأشارت الغرفة إلى أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



- عيناتا الارز



- كفرذبيان



-



- العاقورة



-



- سير

