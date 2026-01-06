تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

دراسة وضع المغتربين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-01-2026 | 02:45
بدأت خلال المرحلة الأخيرة تظهر مؤشرات واضحة على تحركات جدية تقوم بها شخصيات سياسية وأحزاب في أكثر من منطقة لبنانية، وتركز بشكل أساسي على تنظيم إحصاءات دقيقة تتعلق بالمغتربين اللبنانيين القادرين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الجهات تعمل على دراسة الأعداد، أماكن الإقامة، وإمكانية التنسيق لنقل أكبر عدد ممكن منهم إلى لبنان يوم الاقتراع، بما يساهم في رفع نسبة التصويت والتأثير في النتائج في بعض الدوائر الحساسة.
ويبدو أن هذا الملف بات يحظى باهتمام متزايد، باعتبار أن أصوات المغتربين قد تشكل عنصرًا مرجحًا في المعادلة الانتخابية المقبلة، وان اقتراعهم من الخارج اصبح مستحيلا.

المصدر: لبنان 24
