لبنان
أول رسالة ميدانية "بعد انتهاء المهلة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-01-2026
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفيد مصادر مطلعة أن أولى الرسائل
الإسرائيلية
، بعد انتهاء المهلة المتعلقة بسحب السلاح، ظهرت أمس بشكل واضح، عبر سلسلة غارات جوية استهدفت قرى تقع في عمق المناطق الواقعة شمال
نهر الليطاني
، بعيدًا عن خطوط الاشتباك التقليدية.
هذا التطور اعتبرته مصادر متابعة مؤشرًا خطيرًا على إمكان انتقال التصعيد إلى مستويات أوسع، بما قد يفرض على "
حزب الله
" الرد وفق قواعد اشتباك مختلفة
مع مرور الوقت
.
وترى المصادر أن اختيار هذا التوقيت والمواقع المستهدفة ليس تفصيلًا عابرًا، بل رسالة ضغط مباشرة تهدف إلى تغيير المعادلات القائمة، في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية على الساحتين
اللبنانية
والإقليمية.
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
