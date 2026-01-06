أول رسالة ميدانية "بعد انتهاء المهلة"

تفيد مصادر مطلعة أن أولى الرسائل ، بعد انتهاء المهلة المتعلقة بسحب السلاح، ظهرت أمس بشكل واضح، عبر سلسلة غارات جوية استهدفت قرى تقع في عمق المناطق الواقعة شمال ، بعيدًا عن خطوط الاشتباك التقليدية.

هذا التطور اعتبرته مصادر متابعة مؤشرًا خطيرًا على إمكان انتقال التصعيد إلى مستويات أوسع، بما قد يفرض على " " الرد وفق قواعد اشتباك مختلفة .

وترى المصادر أن اختيار هذا التوقيت والمواقع المستهدفة ليس تفصيلًا عابرًا، بل رسالة ضغط مباشرة تهدف إلى تغيير المعادلات القائمة، في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية على الساحتين والإقليمية.









